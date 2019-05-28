Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s выйдет в июне

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит к выходу в Индии бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s, который фигурирует под модельным номером SM-A107. Его главным отличием от представленного три месяц назад Galaxy A10 станет чипсет MediaTek Helio P22. Также в Индии скоро покажут смартфон Samsung Galaxy M40.

Напомним, что Galaxy A10 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, фирменным процессором Exynos 7884, который используется, например, в Galaxy J3 V, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.