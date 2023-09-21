Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 показали на рендерах

Профильное издание The Tech Outlook совместно с информатором OnLeaks поделились качественными изображениями доступного смартфона Samsung Galaxy A15, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит каплевидный вырез для селфи-камеры, 3,5-мм гнездо для наушников, разъем USB-C и один динамик. Размеры устройства составят 160,2:76,8:8,4 мм.

Напомним, что модель прошлого поколения Galaxy A14 4G характеризуется 12-нм процессором MediaTek Helio G80 с максимальной частотой 2 ГГц 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, габаритами 167,7:78:9,1 мм и массой 201 грамм.

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