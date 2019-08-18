Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали подборку качественных рендеров бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20s, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат получит тройную основную камеру, в то время как предшественник Galaxy A20 оснащается двойной камерой. Также отметим новую, мятную, расцветку.

Напомним, что Galaxy A20 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем типа Infinity-V с каплевидным вырезом и разрешением 720:1560 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным чипсетом Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay.