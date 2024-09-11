Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M05 получит 4 ГБ ОЗУ

На сайте Amazon India появились рекламные изображения и характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M05, который еще не был представлен официально. Отметим каплевидный вырез в экране для фронтальной камеры, отдельно расположенные модули сдвоенной основной камеры и мятную расцветку корпуса.

Что до параметров, смартфон получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 точек, 12-нанометровую платформу MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, слот для карты памяти microSD вместимостью 1 ТБ, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки, тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также предустановленную операционную систему Android 14 с гарантированным апдейтом до Android 16 и обновлениями безопасности в течение четырех лет.

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