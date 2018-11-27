Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10 получит SoC Exynos 7870 и 3 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о доступном смартфоне Samsung Galaxy M10, который фигурирует под модельным номером SM-M105F. Тестируемое устройство оснащается фирменной платформой Exynos 7870, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 8.1 Oreo. В однопоточном тестировании смартфон набрал 724 балла, а в многоядерном – 3637 баллов. Ранее сообщалось, что Galaxy M10 также получит 16 или 32 ГБ флэш-памяти и как минимум синюю и темно-серую расцветку корпуса. Официальный дебют должен состояться в ближайшие недели.