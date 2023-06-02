Бюджетный смартфон TCL 40 SE вышел в России

Компания TCL дала старт российским продажам смартфона TCL 40 SE, который оценен в 14 и 16 тысяч рублей за версии с 6/128 ГБ и 6/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется однокристальной системой Mediatek Helio G37, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой TCL UI 5.0, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, яркостью 450 нит и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5010 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, модулем NFC и стереодинамиками.

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