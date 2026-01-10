Бюджетный смартфон TECNO Spark Go 3 готов к выходу

Компания TECNO объявила, что официальная презентация бюджетного смартфона Spark Go 3 состоится в Индии уже 16 января. Производитель подтвердил наличие прочного корпуса, защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, сдвоенной тыльной камеры и как минимум синей расцветки.

Напомним, что в августе этого года был представлен TECNO Spark Go 5G с 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 194 граммов, защитой от пыли и брызг по стандарту IP64, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп и динамиками с поддержкой DTS.

