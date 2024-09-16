Бюджетный смартфон Tecno Spark 30 4G получит 64-Мп камеру

Профильное издание Passionategeekz опубликовало качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Tecno Spark 30 4G, который еще не был представлен официально.

Итак, устройство оснастят 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G91 с максимальной частотой до 2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G52 MP2 и модемом 4G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 1 ТБ, 6,78-дюймовым экраном с разрешением 1080:2460 точек и частотой обновления изображения 90 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп и датчиком глубины сцены, селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой оболочку HiOS 14, а также корпусом в черной и белой расцветках.