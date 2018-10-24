Бюджетный смартфон Umidigi A3 Pro получил двойную камеру

2018-10-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Umidigi A3 Pro; [272]
Компания Umidigi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Umidigi A3 Pro, которая получила современный безрамочный дизайн. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и вырезом в верху, чипсетом MediaTek M6739, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, поддержкой двух SIM-карт (режим dual 4G VoLTE), двойной камерой с основным 12-Мп датчиком изображения Sony IMX 386 (Meizu Pro 6s с этим сенсором набрал 85 баллов в DxOMark) и вспомогательным 5-Мп OV12870, фронтальной камерой на 8 Мп, разъемом 3,5 мм, модулями Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и GPS, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3300 мАч. Цена смартфона составляет 118 долларов.


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