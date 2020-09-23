Бюджетный смартфон Vivo Y12s получит SoC Helio P35

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo c кодовым наименованием V2026, который появится на прилавках под названием Vivo Y12s. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek MT6765 (Helio P35) с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 6-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, фронтальную камеру в обычном каплевидном вырезе, зарядку мощностью 10 Вт и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 100–120 евро.