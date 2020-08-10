Бюджетный смартфон Vivo Y1s получил дисплей HD+

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y1s, которая оценена в 110 долларов. Новинку оснастили 6,22-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерной платформой Helio P35 (MT6765) с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой PowerVR GE8320, 2/3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, портом Micro-USB, одинарной основной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4030 мАч, корпусом с габаритами 155,11:75,09:8,28 мм и массой 161 г, а также предустановленной Funtouch OS 10.5 на базе Android 10.