Бюджетный смартфон Vivo Y75s получит игровой режим

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о бюджетном смартфоне Vivo Y75, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат сможет похвастаться специальным игровым режимом Game Mode и системой искусственного интеллекта Jovi. Согласно базе данных TENAA, смартфон получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ, 13 Мп основную и 16 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3225 мАч. В качестве операционной системы здесь будет использоваться Android 7 с оболочкой FunTouch OS 3.2.