Vivo X500 Ultra получит 200-Мп перископный модуль камеры

Авторитетный инсайдер поделился подробностями о флагманском камерофоне Vivo X500 Ultra, релиз которого ожидается в первой половине следующего года. По данным источника, аппарат получит основную камеру с главным и сверхширокоугольным модулями разрешением по 50 Мп, а также 200-Мп модулем с перископическим телеобъективом. В смартфоне будет использовать фирменный чип обработки изображений, созданный совместно с партнёрами.

Ранее сообщалось о топовом 2-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц, графикой Adreno 850 и NPU, 6,85-дюймовый дисплей BOE LTPO с разрешением 2K+, частотой обновления 144 Гц, симметричной рамкой и ультразвуковым дактилоскопом и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.