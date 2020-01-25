Бюджетный смартфон Xiaomi Mi 10 SE получит платформу Qualcomm Snapdragon 765G и батарею на 4000 мАч

Искатель утечек Гури Сардар поделился живым фото с предполагаемыми характеристиками бюджетного смартфона Xiaomi Mi 10 SE, который должны анонсировать 10 февраля этого года. Нельзя не сказать, что это всего лишь утечка и вполне вероятно, что гаджет окажется совсем другим, но перечень характеристик ниже выглядит вполне реальным. По словам инсайдера, смартфон оснастится 5,8-дюймовым экраном со врезанной селфи-камерой, подэкранным дактилоскопом, чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, батареей на 4000 мАч и подержкой быстрой 27-Вт зарядки.