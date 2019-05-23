Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play вышел в России

2019-05-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Play ; [32]
В России стартовали продажи недорогого смартфона Xiaomi Mi Play, оцененного в 12 990 рублей. Напомним, что Xiaomi Mi Play стал первым в мире смартфоном с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.


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