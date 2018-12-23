Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 5A обновили до Android 8.1

2018-12-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Redmi 5A; [127]
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 10 Stable на основе операционной системы Android 8.1 для бюджетного смартфона Redmi 5A. Прошивка под номером MIUI 10.1.2.0.OCKMIFI распространяется по воздуху, а её объем равен 1,3 ГБ. Обновление привносит множество улучшений, исправленных ошибок и ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что в оснащение Redmi 5A входит 5-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 425, 13-Мп основная камера с одинарной вспышкой, пятилинзовой оптикой и светосилой f/2,2, 5 Мп фронтальная камера, аккумулятор на 3000 мАч и два слота nano-SIM.

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