Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro показался в синем цвете

Сетевые источники поделились новыми качественными фотографиями смартфона Redmi 6 Pro, который на этот раз запечатлен в синем цвете. Напомним, что аппарат должен получить безрамочный дизайн с вырезом в верху экрана и вертикально расположенной двойной камерой, аккумулятор на 4000 мАч, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 и предустановленную операционную систему Android 8.1 с интерфейсом MIUI 9.6. Скорее всего, финальная версия будет работать на MIUI 10. Официальный анонс смартфон состоится 25 июня вместе с планшетом Mi Pad 4.