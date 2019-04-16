Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6 не получит обновления до Android 9 Pie

Пару дней назад в сети появился список оставшихся смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до Android 9 Pie. Сегодня уже сам китайский производитель опубликовал официальный перечень моделей, которые получат обновление в ближайшие два-три месяца. Как оказалось, на обновление не стоит рассчитывать владельцам Xiaomi Redmi S2 и Y2, а также Redmi 6 и Redmi 6A. Вот смартфоны, которые точно получат Android 9 Pie: Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6 Pro, Mi 6X, Mi MIX 2 и Mi Note 3. А вот модели, которые уже работают под управлением Android девятой версии: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Lite, POCO F1, Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi Max 3.

Напомним, что Xiaomi Redmi 6 оснащается металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, однокристальной платформой MediaTek Helio P22, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч.