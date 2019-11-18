Бюджетный смартфон с тремя камерами - HTC Desire 19s

2019-11-18, Автор - Anna; Продукт - HTC Desire 19s; [84]
Компания HTC выпустила относительно дешевый смартфон Desire 19s, с набором функций, которые раньше предназначались для флагманов. Новинка получила 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1520 x 720 пикселей с каплевидным вырезом под 16 МП фронтальную камеру, модуль из трех камер на задней панели, NFC, Bluetooth 5.0 и датчик отпечатков пальцев.

HTC Desire 19s работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P22 и имеет 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти расширяющейся с помощью microSD. Питает смартфон довольно большая на 3850 мАч. Desire 19s доступен за $ 200.

Комментарии и отзывы HTC Desire 19s
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