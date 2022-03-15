Бюджетный телефон HUAWEI Maimang 11 представлен на сайте сертификации TENAA

HUAWEI Maimang 11 появился на сайте сертификации TENAA с номером модели TYH622M. Устройство является преемником HUAWEI Maimang 10, выпущенного в декабре прошлого года компанией China Telecom по цене 360 долларов.

HUAWEI Maimang 11 оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц, который выглядит как Dimensity 700. На самом деле это понижение по сравнению с Dimensity 720, работающим на базе Maimang 10.

Maimang 11 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600×720, аккумулятором емкостью 5900 мАч, фронтальной камерой на 8 Мп и двойной камерой на 48 Мп + 2 Мп. Устройство имеет размеры 168,3×77,6×8,98 мм и весит 199 г. Он сохранил разъем для наушников 3,5 мм и имеет боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет выпущен в трех расцветках черный, синий и белый. Конфигурации памяти включают 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.