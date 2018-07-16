Бюджетный телефон Moto E5Play

Компания Moto выпустила недорогой смартфон в этом году. Параметры Moto E5 Play существенно не отличаются от технических данных Moto E5. Вместимость флэш-носителя составляет 16 ГБ, при этом есть возможность увеличения объема памяти за счет дополнительной microSD-карты. Присутствует сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Разрешение камер смартфона – 8 МП и 5 МП, обе камеры снабжены фотовспышками на светодиодах.Дисплей новинки имеет размер 5,3 дюйма, что даже больше, чем у Moto E5 (5,2 дюйма). Однако разрешение экрана не было озвучено. Эксперты считают, что оно довольно скромное – 960 х 480 пикселей.Стоимость смартфона составит 120 долларов.