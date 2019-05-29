Бюджетник Redmi 7A стоит всего $80

Сегодня суббренд Xiaomi Redmi огласил стоимость представленного на прошлой неделе Redmi 7A.

Redmi 7A оснастили 5.45-дюймовым IPS-дисплеем без вырезов с разрешением HD+ и соотношением 18:9. Также он получил процессор Snapdragon 439, 13-мегапиксельную основную камеру, фронталку на 5 Мп и ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Версию с 2/16 ГБ памяти оценили в $80, с 3/32 ГБ — $86. Дешевле только Redmi Go с урезанной ОС Android Go.

Продажи Redmi 7A, как и флагманов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, стартуют в Китае 6 июня. На выбор будут только черная и синяя расцветки.