Бюджетник Redmi 8 уже можно купить на AliExpress

AliExpress уже предлагает купить не китайскую, а глобальную версию смартфона до презентаций самого смартфона от компаний Xiaomi.

Магазин AliExpress раскрыл дизайн и характеристики смартфона, и конечно же стоимость. Redmi 8 можно приобрести всего лишь за 126 долларов.

Смартфон получил 6,22-дюймовый экран с разрешением 1520×720 пикселей и каплевидный вырез. Внутри установлен процессор Snapdragon 439 в связке с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, а также емкий аккумулятор на 5000 мАч.

На задней стороне расположен сканер отпечатка пальца и двойная камера на 12+2 МП.

Redmi 8 вышел в трех цветах: красная , черная и синяя.