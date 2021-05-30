Bugatti анонсировала три новые модули умных часов

В настоящее время Bugatti сотрудничает с часовщиком VIITA для разработки умных часов. Ранее компания VIITA превратилась в ведущего бренда смарт-часов класса люкс. Его сочетание с Bugatti отражает общую философию дизайна, заключающуюся в совершенстве и использовании передовых технологий как движущих сил для их продуктов.

Три новых умных часов Bugatti получили названия как у роскошных автомобилей: Bugatti Pur Sport, Le Noire и Divo. Все три модели часов имеют префикс Bugatti Ceramic.

Все три умные часики обладают некоторыми впечатляющими функциями: поддержка до 90 различных спортивных режимов, датчики здоровья, датчик сердечного ритма и GPS. Часы созданы с высочайшим уровнем точности, высокого класса и комфорта. На выбор предлагается каучуковый ремешок Bugatti или титановый ремешок. Для каждой модели возможны несколько вариантов персонализации и настройки.

Эффектный безель изготовлен из устойчивой к царапинам керамики а крышка выкована из легкого титана. Аккумулятор умных часов емкостью 445 мАч обеспечивает до двух недель использования. Умные часы Bugatti также оснащены светодиодным сенсорным экраном высокого разрешения 390 x 390 пикселей в скульптурном корпусе из сапфирового стекла. Стоимость этих умных часов составит от 900 евро.