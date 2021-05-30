Bugatti анонсировала три новые модули умных часов

В настоящее время Bugatti сотрудничает с часовщиком VIITA для разработки умных часов. Ранее компания VIITA превратилась в ведущего бренда смарт-часов класса люкс. Его сочетание с Bugatti отражает общую философию дизайна, заключающуюся в совершенстве и использовании передовых технологий как движущих сил для их продуктов.

Три новых умных часов Bugatti получили названия как у роскошных автомобилей: Bugatti Pur Sport, Le Noire и Divo. Все три модели часов имеют префикс Bugatti Ceramic.

Все три умные часики обладают некоторыми впечатляющими функциями: поддержка до 90 различных спортивных режимов, датчики здоровья, датчик сердечного ритма и GPS. Часы созданы с высочайшим уровнем точности, высокого класса и комфорта. На выбор предлагается каучуковый ремешок Bugatti или титановый ремешок. Для каждой модели возможны несколько вариантов персонализации и настройки.

Эффектный безель изготовлен из устойчивой к царапинам керамики а крышка выкована из легкого титана. Аккумулятор умных часов емкостью 445 мАч обеспечивает до двух недель использования. Умные часы Bugatti также оснащены светодиодным сенсорным экраном высокого разрешения 390 x 390 пикселей в скульптурном корпусе из сапфирового стекла. Стоимость этих умных часов составит от 900 евро.
Новые рендеры Realme 8 5G ...
Realme запустит смартфоны Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G в Таиланде 21 апреля. Realme Thailand опубликовал...
LG V60 ThinQ получает обновление ОС Andr...
Владельцы смартфона LG V60 ThinQ в США начали получать обновление операционной системы Android 11 под ном...
Смартфон Nubia Z30 Pro получит 120-Вт за...
Компания Nubia раскрыла очередную подробность о топовом смартфоне Z30 Pro, презентация которого запланиро...
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205...
В нашей «Лаборатории» мы проводили сборку системы в корпусе Corsair ...
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный ко...
Не так давно мы тестировали сразу несколько материнских плат типоразмера m-ITX и mATX, позволяющих не тол...
OnePlus Nord CE 5G получит SoC Snapdrago...
Недавно стало известно о том, что следующим смартфоном компании OnePlus станет Nord CE 5G. Его официальны...
Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ появились ...
Бренд Redmi дал старт китайским продажам смартфонов Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+, первый из которых осна...
Gigabyte представила материнскую плату Z...
Gigabyte представила материнскую плату Z590 AORUS XTREME WATERFORCE с встроенным водоблоком. Новинка выгл...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor