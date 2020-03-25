CD Projekt выпустила карточную игру ГВИНТ на Android

2020-03-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - ГВИНТ; [104]
CD Projekt сдержала обещание и выпустила карточную игру ГВИНТ для пользователей смартфонов на операционной системе Android.

Пользователе получили полноценную версию игры с синхронизацией сохранений через учетную запись GOG, а также общий мультиплеер с пользователями PC и iOS.

По словам разработчиков CD Projekt, чтобы поиграть карточную игру ГВИНТ на Android, требуется телефон или планшет с Android 7.0 или выше, и минимум 1.5 ГБ оперативной памяти.

В честь выхода игры на платформе Android, игроки которые зайдут в игру до 31 марта, получат в подарок премиум-бочку.


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