CHIEFTEC анонсировал игровой корпус Scorpion 4

Сегодня CHIEFTEC с гордостью представляет новую итерацию очень успешной серии игровых корпусов Scorpion: SCORPION 4. Последняя версия с большой сетчатой ​​передней панелью адаптируется к повышенному энергопотреблению игровых компонентов следующего поколения, которым требуется оптимальный поток воздуха и охлаждение для обеспечения превосходной игровой производительности. Стилистически Scorpion 4 придерживается чистого и элегантного внешнего вида серии. Технические характеристики самого корпуса остались без изменений: поддержка ATX M/B, 4 предустановленных радужных вентилятора A-RGB, поддержка 240-мм радиатора в верхней части, поддержка 2x 3,5-дюймовых жестких дисков и 2x 2,5-дюймовых твердотельных накопителей.

SCORPION 4 — это следующая версия очень успешной игровой серии Scorpion от CHIEFTEC. Передняя панель с полной сеткой и четыре предустановленных радужных вентилятора A-RGB обеспечивают хорошее охлаждение даже самых производительных игровых системах. Открывающаяся боковая панель из закаленного стекла обеспечивает четкое представление о компонентах внутри, а концентратор управления A-RGB позволяет управлять освещением с помощью M/B Sync или с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Созданный на основе хорошо зарекомендовавшей себя серии Scorpion, SCORPION 4 обеспечивает отличный баланс производительности воздушного потока, стиля и функционального качества.