CHIEFTEC анонсирует корпус Scorpion 4

CHIEFTEC представила новую версию игровых корпусов серии Scorpion.

Scorpion 4 с большой сетчатой ​​передней обеспечивает оптимальный воздушный поток внутрь корпуса. Корпус поддерживает материнские платы Mini ITX, mATX, ATX форм-фактора, блок питания ATX размера.

В CHIEFTEC Scorpion 4 уже предустановлены четыре 120 мм вентилятора A-RGB. Количество слотов расширения - 7. Высота процессорного кулера составляет 166 мм, а длина видеокарты до 349 мм.

Модель поддерживает установку радиаторов сжо до 360 мм на фронтальную панель и до 240 мм на верхнюю панель.

Панель ввода/вывода включает два порта USB3.2 Gen 1, один порт USB2.0, аудиоразъем. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Стоимость корпуса Scorpion 4 производитель не раскрывает.