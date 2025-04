CMF Phone 2 Pro получил 50-Мп основную камеру

Бренд CMF by Nothing представил смартфон Phone 2 Pro, который обойдется на европейском рынке в 260 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка получила 6,77-дюймовый Super AMOLED-экран с адаптивной кадровой частотой 120 Гц, разрешением 1080:2392 точек, частотой дискретизации касания 480 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, ШИМ-регулировкой яркости 2160 Гц и защитным стеклом Panda Glass, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик оптического формата 1/1,57 дюйма), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 16 Мп, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Nothing OS 3.2, возможность установки аксессуаров на заднюю панель, защиту от брызг и пыли (IP54), АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки и модем 5G.