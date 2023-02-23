COLORFUL представила ноутбук EVOL X16 PRO

Когда в начале текущего года компания NVIDIA официально представила новейшие видеокарты для ноутбуков, многие пользователи были уверены в том, что эти ноутбуки буквально заполонят рынок в ближайшие пару недель. Но на деле оказалось, что новых ноутбуков на рынке нет по сей день — производители почему-то крайне осторожно относятся к новым графическим чипам. Инсайдеры даже заявили, что, вероятно, крупные компании-партнёры просто опасаются закупать графические чипы, потому что они слишком горячие, но мы в это верим с трудом. Например, сегодня был представлен ноутбук COLORFUL EVOL X16 PRO, который построен на базе процессора Intel Core 13-го поколения и он обладает достаточно приличной производительностью в играх в том числе за счёт новой видеокарты.

За графику этого ноутбука отвечает видеокарта RTX 4060, которая хотя и не может тягаться с десктопными видеокартами текущего поколения, но при этом отлично справляется с видеоиграми и поддерживает технологию DLSS 3. Это не может не радовать, потому что потенциальный покупатель ноутбука в теории получит возможность с полным комфортом работать на протяжении длительного времени без необходимости апгрейда. Впрочем, COLORFUL EVOL X16 PRO интересен не только процессором и видеокартой — новинка обладает приличным перечнем компонентов, которые стоят внимания. Например, сюда можно поставить достаточно много оперативной и встроенной памяти, да и в целом список компонентов для апгрейда внушительный.