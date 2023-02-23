COLORFUL представила ноутбук EVOL X16 PRO

Когда в начале текущего года компания NVIDIA официально представила новейшие видеокарты для ноутбуков, многие пользователи были уверены в том, что эти ноутбуки буквально заполонят рынок в ближайшие пару недель. Но на деле оказалось, что новых ноутбуков на рынке нет по сей день — производители почему-то крайне осторожно относятся к новым графическим чипам. Инсайдеры даже заявили, что, вероятно, крупные компании-партнёры просто опасаются закупать графические чипы, потому что они слишком горячие, но мы в это верим с трудом. Например, сегодня был представлен ноутбук COLORFUL EVOL X16 PRO, который построен на базе процессора Intel Core 13-го поколения и он обладает достаточно приличной производительностью в играх в том числе за счёт новой видеокарты.

За графику этого ноутбука отвечает видеокарта RTX 4060, которая хотя и не может тягаться с десктопными видеокартами текущего поколения, но при этом отлично справляется с видеоиграми и поддерживает технологию DLSS 3. Это не может не радовать, потому что потенциальный покупатель ноутбука в теории получит возможность с полным комфортом работать на протяжении длительного времени без необходимости апгрейда. Впрочем, COLORFUL EVOL X16 PRO интересен не только процессором и видеокартой — новинка обладает приличным перечнем компонентов, которые стоят внимания. Например, сюда можно поставить достаточно много оперативной и встроенной памяти, да и в целом список компонентов для апгрейда внушительный.
Ноутбук MSI Titan GT77 HX 13V оценен в 5500 евро…
В сети появилась таблица с ценами новых ноутбуков MSI на основе чипов Intel Raptor Lake Core тринадцатого…
Plugable представила мощную док-станцию TBT4-UDZ…
У современных ноутбуков имеются внушительные проблемы с подключением чего-либо из-за крайне небольшого ко…
Ноутбук Mechanical Revolution Jiaolong 5 получил Ryzen 7 773…
Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент ноутбуков моделью Jiaolong 5, которая станет доступн…
Обновленный ноутбук MSI Summit E16 Flip Evo появился в прода…
Компания MSI выпустила в китайскую продажу новое поколения ноутбука MSI Summit E16 Flip Evo, который оцен…
Характеристики Samsung Galaxy Book3 слили в сеть…
На протяжении достаточно длительного времени на просторах интернета появлялась информация про ноутбук Sam…
ASUS представила мощный ноутбук ExpertBook B9…
Многие пользователи, которые следят за рынком высоких технологий, давно заметили, что ноутбуки можно усло…
Huawei Matebook 14s на Core i9-12900H оценен в $1250…
Компания Huawei выпустила новую версию ноутбука Matebook 14s, который ранее был доступен в конфигурациях …
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 получит 120-Гц экран 2,8K…
В сети появились качественные изображения и подробности о некоторых характеристиках ноутбука Lenovo Xiaox…
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor