CORSAIR представила новые процессорные кулеры серии RGB ELITE

CORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для геймеров объявила сегодня о выпуске новой линейки процессорных кулеров с RGB-подсветкой H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE. Обладая широкой совместимостью с новейшими сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700 и AM5 и первоклассным воздушным потоком благодаря новым охлаждающим вентиляторам серии CORSAIR AF ELITE, кулеры RGB ELITE обеспечивают высококлассное охлаждение для снижения температуры процессора.

H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE сочетают в себе привлекательную эстетику, простоту использования и эффективное охлаждение, подходящее практически для любой системы. Входящие в комплект вентиляторы AF ELITE PWM создают поток мощного воздушного потока с минимальным уровнем шума благодаря технологии CORSAIR AirGuide и гидродинамическому подшипнику. Каждый новый кулер эффективно рассеивает тепло через радиатор с большой площадью поверхности, размер которого соответствует вашей сборке — 240 мм, 280 мм или 360 мм соответственно.

Усовершенствованная современная конструкция головки насоса обеспечивает освещение от 16 индивидуально адресуемых светодиодов RGB, управляемых вместе с остальной частью вашей системы RGB с помощью мощного программного обеспечения CORSAIR iCUE для потрясающих синхронизированных эффектов и встроенной подсветки в некоторых играх.

Установка процессорного кулера RGB ELITE проста и интуитивно понятна благодаря модульному монтажному кронштейну, не требующему инструментов, а также удобно расположенному разъему питания USB Type-C и жгуту вентиляторов для быстрого подключения. Расширенная пятилетняя гарантия гарантирует, что ваш кулер будет работать в течение всего срока службы вашего процессора.

Помимо процессорных кулеров компания CORSAIR представила новый корпусный вентилятор серии AF ELITE. Вентиляторы AF ELITE, доступные в черном или белом цвете и размером 120 или 140 мм, используют преимущества мощной технологии CORSAIR AirGuide и сверхтихие гидродинамические подшипники для создания надежного концентрированного воздушного потока.