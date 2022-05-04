CORSAIR представила новые процессорные кулеры серии RGB ELITE

CORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для геймеров объявила сегодня о выпуске новой линейки процессорных кулеров с RGB-подсветкой H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE. Обладая широкой совместимостью с новейшими сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700 и AM5 и первоклассным воздушным потоком благодаря новым охлаждающим вентиляторам серии CORSAIR AF ELITE, кулеры RGB ELITE обеспечивают высококлассное охлаждение для снижения температуры процессора.

H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE и H150i RGB ELITE сочетают в себе привлекательную эстетику, простоту использования и эффективное охлаждение, подходящее практически для любой системы. Входящие в комплект вентиляторы AF ELITE PWM создают поток мощного воздушного потока с минимальным уровнем шума благодаря технологии CORSAIR AirGuide и гидродинамическому подшипнику. Каждый новый кулер эффективно рассеивает тепло через радиатор с большой площадью поверхности, размер которого соответствует вашей сборке — 240 мм, 280 мм или 360 мм соответственно.

Усовершенствованная современная конструкция головки насоса обеспечивает освещение от 16 индивидуально адресуемых светодиодов RGB, управляемых вместе с остальной частью вашей системы RGB с помощью мощного программного обеспечения CORSAIR iCUE для потрясающих синхронизированных эффектов и встроенной подсветки в некоторых играх.

Установка процессорного кулера RGB ELITE проста и интуитивно понятна благодаря модульному монтажному кронштейну, не требующему инструментов, а также удобно расположенному разъему питания USB Type-C и жгуту вентиляторов для быстрого подключения. Расширенная пятилетняя гарантия гарантирует, что ваш кулер будет работать в течение всего срока службы вашего процессора.

Помимо процессорных кулеров компания CORSAIR представила новый корпусный вентилятор серии AF ELITE. Вентиляторы AF ELITE, доступные в черном или белом цвете и размером 120 или 140 мм, используют преимущества мощной технологии CORSAIR AirGuide и сверхтихие гидродинамические подшипники для создания надежного концентрированного воздушного потока.
Alphacool представила водоблок для видеокарты RTX 3090 Ti FE…
Alphacool представила водоблок для видеокарты RTX 3090 Ti FERTX 3090 Ti, безусловно, является одной из самых мощных видеокарт на рынке. Но как ее охлаждать чтобы не …
Bitspower выпустила цифровой течеискатель Bitspower Digital …
Bitspower выпустила цифровой течеискатель Bitspower Digital Bitspower, один из ведущих мировых поставщиков оборудования водяного охлаждения для высокопроизводительны…
EKWB выпустила водоблок EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-R…
EKWB выпустила водоблок EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-REKWB объявила о выпуске водоблока EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB, предназначенного для видеокарты…
Представлен двухбашенный кулер Noctua NH-D12L…
Представлен двухбашенный кулер Noctua NH-D12LКомпания Noctua представила новый двухбашенный процессорный кулер NH-D12L и 120-мм вентилятор NF-A12x25r.…
Thermalright представила HR-09 2280 Pro массивный радиатор д…
Thermalright представила HR-09 2280 Pro массивный радиатор дСегодня компания Thermalright представила HR-09 2280 Pro массивный радиатор для M.2 SSD. …
Alphacool выпустила металлическую заднюю панель Core XPX/Eis…
Alphacool выпустила металлическую заднюю панель Core XPX/EisКомпания Alphacool представляет металлическую заднюю панель Core XPX/Eisbaer для всех процессорных кулеро…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиат…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиатAlphacool начала выпускать новые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora 360 AI…
Представлен низкопрофильный кулер ID-Cooling IS-47S …
Представлен низкопрофильный кулер ID-Cooling IS-47S Компания ID-Cooling анонсировала низкопрофильный процессорный кулер IS-47S. Высота новинки 47 мм, что дел…
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторыОбзор Arctic F8 PWM PST и Arctic F8 TC. Лучшие 80 мм вентиляторы
Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700Обзор Thermaltake TOUGHAIR 310 (CL-P074-AL12BL-A). Установка и тесты с LGA-1700
Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700Обзор Thermaltake ToughAir 110. Охлаждение Top Flow с поддержкой LGA-1700
Обзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессораОбзор Jonsbo CR-1100. Розовый кулер для процессора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor