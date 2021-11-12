CRYORIG объявляет о выпуске монтажного комплекта для LGA 1700

CRYORIG недавно опубликовал предварительные сведения о своей программе поддержки кулеров для сокетов LGA 1700. Компания готовит пять адаптеров для существующих кулеров, которые в настоящее время несовместимы с новым разъемом, и надеется, что они будут доступны в январе 2022 года. CRYORIG предоставит эти комплекты адаптеров клиентам, которые приобрели кулер у компании после 1 января 2021 года и может предоставить подтверждение покупки процессора Intel Alder Lake 12-го поколения. CRYORIG также будет продавать адаптеры клиентам, купившим кулер до 31 декабря 2020 года, с дополнительной информацией о процессе, которая будет выпущена после того, как адаптеры будут завершены.