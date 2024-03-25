Call of Duty Mobile Warzone протестировали на флагмансих смартфонах

Недавно в релиз отправили новую игру Call of Duty Mobile Warzone на iOS и Android, а это значит, что теперь можно провести подробное сравнение Apple iPhone 15 Pro Max, флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra и топового геймерского смартфона ASUS ROG Phone 8 Pro. Издание Dame Tech провело детальное сравнение, в рамках которого игра Call of Duty Mobile Warzone запускалась на iPhone 15 Pro Max, ROG Phone 8 Pro и Galaxy S24 Ultra, после чего были собраны данные о частоте, графике и не только. Здесь хотелось бы отметить, что только iPhone 15 Pro Max был протестирован с настройками графики PEAK. Дело в том, что ни один Android-флагман с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen не поддерживает эту визуальную опцию. Вероятно, это напрямую связано с отсутствием оптимизации программного обеспечения, так как нам сложно представить, что флагманский Snapdragon 8 Gen 3 не может справиться с данной видеоигрой на максимальных настройках графики.

В любом случае, при настройках графики HIGH смартфон ASUS ROG Phone 8 Pro обходит iPhone 15 Pro Max, работая на 7,5% быстрее и демонстрируя частоту кадров в 81,3 FPS. Смартфон Galaxy S24 Ultra, напротив, выдаёт лишь 56,7 FPS, несмотря на то, что он имеет разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 3. Скорее всего, всё дело в системе охлаждения ROG Phone 8 Pro, которая позволила 8-ядерному CPU-кластеру и графической подсистеме Adreno 750 работать на максимальной производительности, что привело к более высокой частоте кадров по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Тем не менее, впечатляет тот факт, что iPhone 15 Pro Max, который не имеет мощной системы охлаждения, как у ROG Phone 8 Pro, всё же умудряется поддерживать высокую частоту кадров, сохраняя при этом температуру на уровне 41 градус Цельсия.
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