Canvas 2 Plus не дорогой смартфон с хорошими характеристиками

Компания Micromax выпустит смартфон с улучшенными характеристиками. Камеры Micromax Canvas 2 Plus имеют оптику на 13 МП (тыльная) и 8 МП (лицевая). Селфи-камера задействована в системе Face Unlock, используемой для идентификации владельца по лицу. Впрочем, на тыльной стороне гаджета имеется привычный сканер отпечатков пальцев.Экран нового аппарата имеет размер 5,7 дюйма, его яркость составляет 450 кд/кв.м, а четкость изображения – 1440 х 720 пикселей.Старшая модель изготовлена на базе 8-ядерного мобильного процессора, который работает на частоте 1,3 ГГц. Название чипсета не было озвучено. В набор памяти входит флэш-носитель на 32 ГБ и ОЗУ объемом 3 ГБ. Имеется слот расширения для использования microSD-карт. Стоимость смартфона составит 130 долларов.