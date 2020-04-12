Canyon анонсировал смарт-часы Lemongrass

2020-04-12, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Lemongrass; [109]
Компания Canyon объявила о выпуске новой линейки смарт-часов с названием Lemongrass.

Lemongrass - это смарт-часы с практичной и стальной магнитной застежкой. Универсальный металлический ремешок походит как для повседневной жизни и для занятий спортом.

Смарт-часы Lemongrass оснастили 1.3 дюймовым сенсорным дисплеем, аккумулятором емкостью 150 мАч и водонепроницаемым корпусом стандарта IP68. Одного заряда хватает до 20 дней работы.

Спортивные смарт-часы Lemongras совместимы с приложением Canyon Life, которое с лёгкостью можно установить как на iOS, так и на Android. С помощью приложения можно отслеживать физическую активность, вести учет калорий и учитывать статистику показателей здоровья.


Комментарии и отзывы Lemongrass
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