Casio G-Shock MRG-B2100R-2A оценили в 3485 долларов

Компания Casio объявила о выпуске часов G-Shock MRG-B2100R-2A, которые могут похвастаться классическим дизайном японского производителя и передовыми технологиями. Новинка характеризуется полимерным ремешком с тройной застежкой, массой 110 граммов, текстурированным циферблатом G-Shock MRG-B2100R-2A в стиле кигуми, матовым напылением и золотым акцентом на секундной стрелке, безелем из 27 отдельных деталей в стиле кигуми, ударопрочностью благодаря конструкции Multi-guard и позолоченным фиксирующим пластинам, верхней частью безеля из сплава COBARION (прочнее титана в четыре раза), корпусом, задней крышкой, кнопками и заводной головкой из титана Ti64, водонепроницаемостью до 200 метров, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multi-Band 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth и светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 3485 долларов.