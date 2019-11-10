Casio и ASUS выпустили лимитированную серию часов ROG x G-Shock

2019-11-10, Автор - Anna; Продукт - ROG x G-Shock 2019; [97]
Casio в сотрудничестве с ASUS решили выпустить приемника лимитированных часов ROG Masters G-Shock 2017 года выпуска.

Новые часы получили название ROG x G-Shock и основаны на популярных аналогово-цифровых G-Shock GA-100. Они получили полностью черный корпус и ремешок с нанесенными надписями “Republic of Gamers” на разных языках, в том числе и русском.

ROG x G-Shock 2019 имеют водонепроницаемость до 200 м, мировое время, 1/1000-секундный хронограф, таймер обратного отсчета, будильник и полный автоматический календарь до 2099 года. Точность оценивается как ± 15 секунд в месяц. В продажу поступит всего 1150 штук.

Комментарии и отзывы ROG x G-Shock 2019
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