Casio выпустила специальный выпуск Pokemon-тематических часов

2019-10-10, Автор - Anna; Продукт - Casio BABY-G X PIKACHU COLLABORATION WATCH; [42]
В честь 25-летия Baby-G Casio объединилась с компанией The Pokémon, чтобы выпустить специальный выпуск часов.

Baby-G х Покемон БГД-560PKC-1JR имеет покемон-брендированный дисплей и красочный ремешок украшен с молниями Пикатят. Часы имеют полную настройку, включая дисплей в стиле покемонов, красочный принт в полоску и изображение Пикачу, выгравированный на задней крышке. Графика, вдохновленная видеоиграми Pokémon Red Version и Pokémon Blue Version 1996 года, выполнена в 8-битном стиле Nintendo Gameboy. Часы с ограниченным тиражом поставляются в эксклюзивной коробке и уникальном корпусе Poké Ball.

Pokémon x Baby-G BGD-560PKC-1, будет выпущены в ноябре этого года по ориентировочной цене $ 110.

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