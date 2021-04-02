Cat S62 Pro стоит 699 долларов

Компания Caterpillar на рынке уже достаточно давно, но большинство знает компанию за ее строительную технику или обувь. Однако произволитель еще выпускает и смартфоны защищенного формата — эти гаджеты стоят дорого, но совершенно не боятся падений, влаги и прочих проблем. А самый свежий гаджет компании, Cat S62 Pro, теперь представлен на рынке США и продается по цене 699 долларов. Cat S62 Pro — прочный и достаточно производительный смартфон с интегрированной системой тепловизионных камер, которая будет полезна строителям и другим промышленным рабочим. S62 Pro является улучшением предыдущей модели Caterpillar, S61, которая была запущена в 2018 году по цене 900 долларов. Новинка оказалась более доступной по сравнению с оригиналом.