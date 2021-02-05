Caviar Origin выполнен из золота

Caviar — российский бренд, предлагающий роскошные смартфоны на базе серии Apple iPhone или Samsung Galaxy. Теперь компания, похоже, работает над каким-то другим уникальным смартфоном, который получил весьма оригинальное название Caviar Origin. Устройство представляет собой всего лишь концептуальный телефон, и еще неизвестно, продолжит ли компания использовать тот же дизайн и материалы для телефона, когда гаджет доберется до полноценного релиза. Если, конечно, он до него вовсе доберется. Что касается дизайна, Caviar Origin выглядит как обычный кнопочный телефон начала 2000-х — у него небольшой дисплей, аппаратные кнопки и золотое обрамление. На текущий момент даже нет информации о том, сенсорный дисплей или нет.

Комментарии и отзывы Caviar Origin
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