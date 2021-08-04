Caviar готовит уникальные версии Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3

В то время как Samsung готовится к своему крупному мероприятию 11 августа, на котором будут выпущены Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Caviar готовится к запуску собственных вариантов кастомных версий обоих складных смартфонов. Для тех, кто не знает, Caviar — известный люксовый бренд из России, который в прошлом выпускал специальные версии различных популярных смартфонов и электронных товаров. Теперь компания также стремится выпустить пользовательские версии Skull для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 от южнокорейского технологического гиганта. Эти специальные версии в настоящее время перечислены на официальном веб-сайте Caviar и называются Ragnarok и Catrina Calavera для моделей Fold и Flip. Рагнарок — это термин из скандинавской мифологии, а череп на складных смартфонах — символ скандинавского короля огня Сурта.

С другой стороны, Catrina Calavera имеет дизайн с яркими цветами, которые представляют улицы Мехико в День мертвых. Первый по цене 10 700 долларов США, а второй по цене 46 460 долларов США, что ясно указывает на то, что это эксклюзивная версия ультра-премиум-класса. Глядя на обе нестандартные версии, мы можем заметить, что Caviar использовала дорогие материалы наряду с лазерной гравировкой. Рагнарок даже украшает глаза Суртского черепа ярко-красными рубинами. Специальные кастомные модели Caviar также оснащены черным титаном с ударопрочностью, что также обеспечивает дополнительную защиту устройства. Эти модели также являются довольно эксклюзивными: планируется продать всего 99 штук.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3
OnePlus Nord 2 получит SoC Dimensity 120...
В базе данных AI-Benchmark обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord 2, который еще не был представл...
Nokia готовит к релизу пять новых устрой...
На прошлой неделе HMD Global анонсировала три новых смартфона — Nokia XR20, Nokia C30 и Nokia 6310. Новая...
Китайский Redmi Note 10 мгновенно стал б...
Компания Xiaomi отчиталась об успехах китайской версии смартфона Redmi Note 10, который появился в продаж...
Смартфон Xiaomi Mi 6 все еще востребован...
Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь объявил о том, что самым популярным флагманским смартфоном компании являетс...
OnePlus Nord 2 засветился на качественны...
В сети появились качественные изображения смартфона OnePlus Nord 2, который еще не был представлен официа...
Флагман Honor Magic3 засветился в ТВ-рек...
Компания Honor опубликовала рекламу на китайском телевидении, в которой был раскрыт дизайн передней панел...
Смартфон OnePlus Nord N200 оценен в $240...
Компания OnePlus пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью OnePlus Nord N200, которая может похв...
Xiaomi Mi 10S подешевел до 420 долларов...
Компания Xaomi в рамках популярной распродажи «618» снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который являе...
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor