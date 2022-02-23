Caviar представил дизайн ограниченной серии для Galaxy S22 Ultra

Samsung представила свою линейку Galaxy S22 в начале этого месяца, а российская компания Caviar, производящая предметы роскоши, представила свои последние модификации.

Новая серия включает в себя шесть различных дизайнов с различными роскошными материалами, включая 24-каратное золото, легкий титан и углеродное волокно.

Названия дизайнов: Bird of Prey с бежевой кожей крокодила; Ocelot, вдохновленный эпохой ар-деко, с позолоченной вставкой из стали, украшенной драгоценными камнями; Привод с карбоновой и усиленной титановой рамой; Great Gatsby с объемным геометрическим рисунком на позолоченном сплаве, вдохновленным популярным романом Ф. Скотта Фицджеральда; Victory с черным поводком из кожи крокодила и титановым PVD-покрытием; и титан с черным автомобильным углеродом.

Caviar готова изготовить не более 99 телефонов из каждой серии, чтобы сохранить их эксклюзивность. Вы также можете выбрать Galaxy S22 или Galaxy S22+, которые немного дешевле.

Говоря о ценах, самый дешевый вариант стоит чуть меньше 6000 долларов, а самый дорогой вариант — Samsung Galaxy S22 Ultra Great Gatsby 512 ГБ за 7680 долларов. Caviar заявила, что продажи начнутся 11 марта.