Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиранозавра

Российская люксовая компания Caviar анонсировала свой последний проект для людей, готовых потратить абсурдную сумму на эксклюзивный iPhone. Названный iPhone 13 Pro Tyrannophone, содержит фрагмент зуба тираннозавра, которому 80 миллионов лет.

Новая серия Tera также включает телефон Monsterphone с закаленной титановой панелью и вариант Teradiamond с 1024 бриллиантами на задней панели.

Tyrannophone также имеет легкую композитную основу с гравировкой на обратной стороне из позолоченного ювелирного сплава. Глаз динозавра сделан из настоящего янтаря, а объемная скульптура головы сделана из титана, за исключением небольшого кусочка, в который встроен настоящий зуб. Этот телефон выпущен ограниченным тиражом, и Caviar планирует выпустить всего 7 штук. Цена на iPhone 13 Pro составляет 8610 долларов, в то время как iPhone 13 Pro Max будет стоить 9150 долларов.