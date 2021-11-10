Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиранозавра

Новая серия Tera также включает телефон Monsterphone с закаленной титановой панелью и вариант Teradiamond с 1024 бриллиантами на задней панели.
Tyrannophone также имеет легкую композитную основу с гравировкой на обратной стороне из позолоченного ювелирного сплава. Глаз динозавра сделан из настоящего янтаря, а объемная скульптура головы сделана из титана, за исключением небольшого кусочка, в который встроен настоящий зуб. Этот телефон выпущен ограниченным тиражом, и Caviar планирует выпустить всего 7 штук. Цена на iPhone 13 Pro составляет 8610 долларов, в то время как iPhone 13 Pro Max будет стоить 9150 долларов.