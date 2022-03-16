Caviar выпустил iPad Pro с автографом Распутина и другими известными личностями

Caviar любит украшать смартфоны и другие гаджеты раритетами и предметами коллекционирования. Обычно это драгоценные металлы и драгоценные камни, но на этот раз люксовый бренд выбрал нечто иное – автографы. Он начинается с четырех моделей, посвященных эклектичной группе людей: Распутину, Наполеону, Майклу Джексону, Стиву Джобсу и Илону Маску. Будущие модели в коллекции Autograph добавят еще больше подписей известных людей из всех слоев общества (спортсменов, писателей, политиков и т. д.).

Центральным элементом коллекции сейчас является iPad Pro 11 (2021) с посланием от Григория Распутина. На оборотной стороне двойной позолоченный лист, на нем выгравирована копия рукописной записки Распутина - "Я знаю, что ты горд, как царь Ирод, ты пришел, как лиса, и ты хочешь уйти, как волк, Распутин". Будет продан только один планшет, и он может стать вашим за чуть более 90 000 долларов.

Что касается остальных четырех устройств, то их подписи украшают iPhone 13 — mini, Pro или Pro Max. Для каждой подписи будет изготовлена ​​отдельная единица, вы можете выбрать точную модель iPhone и объем памяти.

Модель «Наполеон» заключена в ювелирный сплав с двойным золотым покрытием и стоит немного дороже двух других — от 75 000 долларов. Помимо подписи, на оборотной стороне также выгравирован отрывок из письма Наполеона.

Модели Майкла Джексона, Стива Джобса и Илона Маска стоят около 25 000 долларов в зависимости от выбранной вами конфигурации. У каждого есть логотип в правом верхнем углу, который обозначает человека, вдохновившего конкретную модель.