Caviar выпустила новый iPhone с песочными часами из золота

Буквально каждый новый смартфон в исполнении компании Caviar - это просто помешательство. Производитель много лет подряд выпускает безумно дорогие гаджеты, которые выглядят слишком эпатажно. Но на этой неделе компания вышла на новый уровень — Caviar украсила смартфоны iPhone 12 Pro / Pro Max американским флагом, портретами Джо Байдена и Дональда Трампа, а также встроенными песочными часами с золотыми гранулами вместо «песка». Стартовая цена этого издания составляет 14 900 долларов США. По словам сотрудников Caviar, это «не просто функциональный смартфон, а настоящий драгоценный и значимый символ века». Конечно, такие гаджеты покупают скорее в подарок или для коллекции, но точно не для повседневного использования.