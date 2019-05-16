Цена OnePlus 7 Pro в Китае оказалась намного ниже, чем в Европе

Представленный пару дней назад смартфон OnePlus 7 Pro действительно оказался одним из самых интересных флагманов на рынке, однако некоторых может смутить его цена. В США аппарат оценили в 670-750 долларов, а в Европе 710-830 евро в зависимости от версии. Стандартная модель OnePlus 7 будет стоить в Европе 560-610 евро, а в США он и вовсе не будет продаваться. Сегодня стали известны цены на новинки в Китае, и как раз они оказались намного привлекательнее.

Итак, OnePlus 7 в базовой версии оценен в Китае в 436 долларов, при том что это вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. В Европе такой вариант является топовым и стоит 610 евро. А еще в Поднебесной есть версия OnePlus 7 с 12 ГБ оперативной памяти за 510 долларов. Наконец OnePlus 7 Pro в Китае оценен от 580 до 725 долларов. То есть, в Китае OnePlus 7 Pro стоит почти столько же, сколько в Европе OnePlus 7.