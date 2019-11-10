Цена и дата выхода смартфона Vivo Z5i

Цена смартфона Vivo Z5i составляет $ 286. Vivo Z5i должен был появиться 1 ноября, но дата уже прошла, и модель может поступить в официальную продажу. Смартфон будет доступен в трех цветовых решениях, таких как Agate Black, Spar Blue и Jade Porcelain Green. Vivo Z5i имеет 6,53-дюймовый IPS ЖК-дисплей с водяной насечкой, с разрешением 1080 x 2340 пикселей.

Работает смартфон на восьмиядерном процессором с частотой 2,0 ГГц. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти для файлов. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Установлена Android 9 Pie. Аккумулятор на 4920 мАч. Корпус Vivo Z5i сделан из пластика и имеет размеры 162,15 х 76,47 х 8,89 мм. Весит 193 грамм.

Vivo Z5i имеет фронтальную 16 Мп камеру. На задней панели находится система с тройной камерой 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Возможности подключения телефона включают Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем.