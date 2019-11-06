Цена и характеристики смартфона Huawei Nova 6

Huawei раскрыла характеристики и цену нового смартфона Nova 6. Ожидается что он выйдет официально в декабре. Стоимость топовой комплектации равна $ 580.

Huawei Nova 6 оснащен 6,44-дюймовым дисплеем, который предлагает полное разрешение 1080 х 2340 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Модель оснащена боковым сканером отпечатков пальцев.

Эллиптическая дырка на дисплее Nova 6 имеет 32-мегапиксельную линзу и дополнительный 12-мегапиксельный сенсор. Задняя панель телефона будет оснащена 60-мегапиксельной камерой с датчиком Sony IMX686.

Гаджет будет работать на чипе Kirin 990. Смартфон поставляться с 8 ГБ или 12 ГБ и с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ. Емкость аккумулятора 4000 мАч.