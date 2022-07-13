Цена на NVIDIA RTX 3090 Ti упала на 400 долларов

NVIDIA выпустила свою флагманскую видеокарту на базе AD102, GeForce RTX 3090 Ti, во время снижения цен на видеокарты в первом квартале 2022 года. За это время мы наблюдали обвал рынка криптовалют и переизбыток графики серии RTX 30. Несколько натянутых сообщений от поставщиков, жалующихся на переизбыток графических процессоров, привели к тому, что цены упали намного ниже рекомендованной производителем розничной цены графических процессоров. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti дебютировала в марте по ориентировочной розничной цене 2000 долларов. Эта же карта сейчас продается за 1600 долларов, что на 400 долларов меньше рекомендованной производителем розничной цены. Это огромное снижение стоимости для лучшего и самого эффективного графического процессора премиум-класса от NVIDIA.

Одним из официальных торговых партнеров NVIDIA является интернет-магазин Best Buy, продающий модели Founders Edition в США. Ритейлер явно снизил стоимость, чтобы привлечь внимание к карте. Хотя это отчасти верно, это не считается официальным снижением цены от NVIDIA. Разработчик графического процессора уполномочил Best Buy снизить цену за счет розничной скидки, разрешенной NVIDIA. Остается вопрос: «Как долго будет действовать эта цена?». Та же карта, что указана выше на сайте Best Buy, изображена ниже на официальном сайте NVIDIA. Читатели заметят, что цена на указанную выше карту снижена, в то время как NVIDIA сохраняет цену на уровне MSRP. Очень странная ситуация получается.
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