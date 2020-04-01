Цена на планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет начинаться с 399 евро

По предварительным данным, планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite должны анонсировать уже завтра. Сегодня же стало известно, что LTE-версия обойдется покупателям 430 евро, а вариант с поддержкой только Wi-Fi будет стоить 399 евро. По слухам, устройство должны оснастить 10,4-дюймовым LCD-экраном (2000:1200 точек), которым можно управлять с помощью фирменного пера S Pen, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп без светодиодной вспышки, восьмиядерной однокристальной системой Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 7040 мАч, USB Type-C, модулем бесконтактных платежей NFC, поддержкой LTE, операционной системой Android 10, GPS-приёмником, а также 3,5-мм разъёмом.