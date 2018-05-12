Цена смартфона BQ 5701L Slim с ярким экраном составит 8490 рублей

2018-05-12, Автор - Татьяна Шмелева; [120]
В продажу поступил смартфон BQ 5701L Slim с ярким экраном и аккумулятором в 3000 мА.ч. Гаджет оснащен 5,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6737H с 2 Гбайт оперативной памятью. Камеры обладают скромным разрешением. Основная имеет оптический модуль 13 МП, а селфи-камера рассчитана на 5 МП и поддерживает функцию распознавания владельца по лицу. Выбрать можно между тремя цветовыми вариантами: глянцевой черной, матовой черной и золотистой. Стоимость модели составляет 8490 рублей.


Комментарии:
Asus работает над собственным игровым см...
Asus работает над собственным игровым смСтало известно, что компания ASUS может представить свой новый смартфон игрового класса под названием ROG...
Цена смартфона BQ 5701L Slim с ярким эк...
Цена смартфона BQ 5701L Slim с ярким экВ продажу поступил смартфон BQ 5701L Slim с ярким экраном и аккумулятором в 3000 мА.ч. Гаджет оснащен 5,7...
Монитор Xiaomi Mi TV 4S получил дисплей ...
Монитор Xiaomi Mi TV 4S получил дисплей Представлен 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю 50", который обойдётся в 380 долларов. Новинка Xiao...
HTC U12+ будет стоить как Samsung Galaxy...
HTC U12+ будет стоить как Samsung GalaxyТайваньское издание ePrice, поделилось свежими подробностями о флагманском смартфоне HTC U12+, который ещ...
Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводна...
Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводнаБольшинство пользователей ПК и ноутбуков уже давно отказались от проводной мышки и клавиатуры. Однако пер...
Корпус Corsair Obsidian 1000D формата Su...
Корпус Corsair Obsidian 1000D формата SuКорпус Corsair Obsidian 1000D формата Super Tower представлен официально. Аппарат рассчитан на самых треб...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышкаОбзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышка
Обзор SVEN PS-72. Портативная беспроводная акустическая системаОбзор SVEN PS-72. Портативная беспроводная акустическая система
Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей Обзор SteelSeries Arctis 3. Лучшие игровые наушники с микрофоном до 6500 рублей
Обзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровняОбзор Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G). Лучший NVMe накопитель начального уровня
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы до...
Предварительный обзор LG G7 ThinQ. Мы доСтоит отметить, что хотя смартфон LG G7 ThinQ анонсировали только сегодня, мы знали обо всех его характер...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги...
Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозгиСовременные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поигр...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. ...
Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все вос...
Hasbro представили новою серию игрушек п...
Hasbro представили новою серию игрушек пНа экраны только что вышел самый дорогой блокбастер «Мстители: Война Бесконечности», который, кстати, уже...
Предварительный обзор Oculus Go. Для цен...
Предварительный обзор Oculus Go. Для ценСовременный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители вып...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялка...
Обзор Mega Shooter. Красочная стрелялкаНесмотря на все старания разработчиков, мобильные шутеры остаются не сильно популярными. Дело в том, что ...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. Не...
Предварительный обзор CoolPad Note 6. НеСмартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что ск...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица...
Обзор Tacticool. Шутер от третьего лицаЯ всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игр...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 Sli...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 SliБольшинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный ...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства ...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor