Цена смартфона BQ 5701L Slim с ярким экраном составит 8490 рублей

В продажу поступил смартфон BQ 5701L Slim с ярким экраном и аккумулятором в 3000 мА.ч. Гаджет оснащен 5,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6737H с 2 Гбайт оперативной памятью. Камеры обладают скромным разрешением. Основная имеет оптический модуль 13 МП, а селфи-камера рассчитана на 5 МП и поддерживает функцию распознавания владельца по лицу. Выбрать можно между тремя цветовыми вариантами: глянцевой черной, матовой черной и золотистой. Стоимость модели составляет 8490 рублей.